Babylon's Fall ora disponibile, ecco il trailer di lancio

È finita l’attesa per il nuovo titolo di Platinum Games: nel corso della giornata di oggi, Babylon’s Fall uscirà infatti su PC tramite Steam, PS4 e PS5. L’action in questione si differenzia dai precedenti titoli dello studio per una componente multigiocatore molto più pronunciata, dato che per le varie spedizioni all’interno della Torre è previsto (e consigliato) il gioco cooperativo fino a quattro giocatori. Questo non significa però che lo studio nipponico si sia dimenticato della componente narrativa, come possiamo vedere dal trailer di lancio.









Oltre che sul combattimento, Babylon’s Fall pone anche un forte accento sulla gestione dell’inventario del nostro personaggio: con decine e decine di armi, armature e proprietà speciali a disposizione, potremo scegliere liberamente lo stile di gioco più adatto a noi.