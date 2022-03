Anche Bloober Team cesserà le vendite in Russia e Bielorussia

Dopo CD Projekt RED, anche un altro studio polacco ha preso la decisione di cessare la vendita dei suoi giochi in Russia e in Bielorussia in seguito all’invasione dell’Ucraina. Stiamo parlando di Bloober Team, che ha chiarito su Twitter di essere al lavoro con i suoi partner per assicurarsi che questo avvenga.

“I nostri cuori sono con le genti ucraine, e questo è solo uno dei passi che stiamo compiendo per aiutarli”, ha dichiarato lo studio. “Vogliamo appartenere a un mondo che non faccia finta di nulla di fronte ai guerrafondai. E non rimarremo neutrali quando ci sono delle vite in gioco.” Il catalogo di Bloober Team include Layers of Fear, The Medium, Observer, Blair Witch e loro versioni VR.