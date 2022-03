Dolmen: l'action RPG di Massive Work Studio ha una data di uscita

L’etichetta Prime Matter ha annunciato la data di uscita di Dolmen, nuovo action RPG ad ambientazione fantascientifica sviluppato da Massive Work Studio.









Ambientato in un universo sci-fi in cui l’umanità ha colonizzato diversi sistemi stellari utilizzando la tecnologia dei viaggi spaziali e la manipolazione genetica per adattarsi alle diverse condizioni dei pianeti; Dolmen porta i giocatori a combattere su un pianeta lontano – Revion Prime – dove dovranno cercare di svelare misteri su alieni, corporazioni corrotte e dimensioni sconosciute. Il gioco supporterà anche il gioco cooperativo.

Dolmen sarà disponibile il 20 maggio su PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.