Lost Ark supera quota 20 milioni di giocatori

Amazon Games e Smilegate RPG hanno annunciato che Lost Ark ha raggiunto e superato quota 20 milioni di giocatori, sancendo così l’enorme successo dell’action RPG free-to-play che strizza l’occhio a Diablo.

“L’entusiasmo attorno a Lost Ark in tutto il mondo sta prendendo piede, come dimostrato dalla sempre crescente base di utenti,” ha dichiarato Christoph Hartmann, vice presidente di Amazon Games. “Assieme a Smilegate, siamo impegnati a supportare questa community con una robusta roadmap di aggiornamenti per gli anni a venire.”

Di recente Amazon ha attivato una nuova regione di server in Europa per far fronte all’enorme mole di giocatori di Lost Ark e abbattere i tempi di attesa per entrare in partita, tale è il successo del gioco.

