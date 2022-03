Monster Hunter Rise: nuova diretta in programma, ci sarà anche Sunbreak

Capcom ha impostato la data per il suo prossimo Monster Hunter Digital Event. Prevista per il 15 marzo alle ore 15:00, questa diretta durerà circa 20 minuti, e includerà una serie di informazioni su nuovi mostri in arrivo su Monster Hunter Rise e su aggiunte di vario tipo al gameplay. Pare, inoltre, che la trasmissione includerà anche novità su Sunbreak, l’espansione attualmente prevista per l’estate del 2022; a questo proposito, non è improbabile che ne venga anche rivelata anche la data d’uscita.

Ricordiamo che Monster Hunter Rise è attualmente disponibile solo su Nintendo Switch e su PC tramite Steam. Il lancio tramite il negozio digitale di Valve, tra l’altro, non ha fatto altro che rinforzare il successo di vendite del nuovo capitolo della serie.