Lost Ark: attivata la nuova regione di server Europe West

Ne avevamo dato notizia qualche giorno fa ma ora è ufficiale: la nuova regione di server Europe West di Lost Ark è finalmente entrata in funzione.

Grazie ai nuovi server, Smilegate RPG e Amazon Games puntano a mitigare la situazione oggettivamente insostenibile delle lunghissime code per entrare in partita. Gli sviluppatori spiegano però che questa soluzione non risolverà del tutto il problema a causa dell’elevata affluenza di utenti che ogni giorno provano a entrare nei server, pertanto è molto probabile che vi siano ancora code per accedere, soprattutto negli orari di punta dove l’affluenza raggiunge il suo picco massimo.

La regione Europe West porta con sé otto server addizionali, con la possibilità che ne vengano aggiunti degli altri nel caso in cui si renda necessario creare spazio virtuale per altri utenti.

