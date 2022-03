Xbox Cloud Gaming: in arrivo il supporto a mouse e tastiera

Quello dei videogiochi in streaming è un mercato in continua espansione, e fra i concorrenti che intendono avere un ruolo di primo piano nel settore c’è anche Microsoft. E la Casa di Redmond intende continuare a migliorare le funzionalità del suo Xbox Cloud Gaming: durante un recente Q&A, riportato da Windows Central, Jorg Neumann ha infatti rivelato che è in arrivo il supporto a mouse e tastiera per una serie di titoli, fra cui lo stesso Micrososft Flight Simulator di cui lui è a capo.

Inizialmente nato per portare i giochi di Microsoft su dispositivi mobili, Xbox Cloud Gaming si è poi esteso anche alle console Xbox e ai browser web. L’introduzione del supporto a mouse e tastiera sarà ovviamente un importante passo nell’espandere l’attrattività di questo servizio. Jorg Neumann ha chiarito che non è il suo team ad occuparsi di questa integrazione, e quindi non ha potuto fornire date in merito, ma ha garantito che è in arrivo.