Tiny Tina's Wonderlands ci presenta l'attività endgame Chaos Chamber

Gearbox Software e 2K Games hanno presentato Chaos Chamber, l’attività endgame presente in Tiny Tina’s Wonderlands, lo spin-off pseudo-fantasy di Borderlands ispirato a una sessione di gioco di ruolo.









Al di là del trailer che i giovani d’oggi potrebbero tranquillamente definire “cringe” (ci sono degli streamer che reagiscono in maniera esagerata a cose perfettamente normali), la Camera del Caos presenta un dungeon mutevole completamente casuale che consiste in tre stanze randomizzate, un mini-boss fight, altre tre stanze del dungeon e una boss fight principale. Durante la corsa alla Camera del Caos, i giocatori possono raccogliere e utilizzare i Cristalli per guadagnare più ricompense, dopodiché i cristalli possono essere impiegati per attivare un altare e ricevere benedizioni casuali. Sono presenti anche le maledizioni, quindi debuff che durano per il resto della corsa e possono rendere molto più difficile la sopravvivenza dei giocatori, ma con un rischio più alto si ottengono ricompense migliori.

Tiny Tina’s Wonderlands sarà disponibile su PC e console dal 25 marzo.