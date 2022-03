Beat Saber si arricchisce di sei nuove canzoni

È ora disponibile su Beat Saber l’aggiornamento 1.20.00, e fra le novità più interessanti per il rhythm slashing c’è sicuramente l’arrivo della OST 5. Quest’ultimo è un pacchetto gratuito che introduce sei nuove canzoni alla libreria musicale del gioco. Beat Games ha anche preparato un trailer che introduce le novità di questa patch.









Le sei nuove canzoni sono:

Schwank: “$1.78”

EEWK: “’Curtains (All Night Long)”

Camellia: “Final-Boss-Chan”

Tanger: “Firestarter”

The Living Tombstone: “I Wanna Be A Machine”

Jaroslav Beck feat. Meredith Bull: “Magic”

Ma le aggiunte a Beat Saber non si fermano qui. L’aggiornamento 1.20.00 introduce anche gli archi e le catene. Gli archi appaiono come linee sottili che aiutano a guidare l’utente attraverso determinati schemi di blocco. Le catene rappresentano un nuovo tipo di blocco, diviso in diverse sezioni più piccole. Per guadagnare punti per il completamento di una catena, è necessario tagliare tutti i suoi pezzi. Inoltre, chi ama creare beatmap personalizzate potrà sfruttare un nuovissimo sistema di illuminazione, che fra le altre cose include anche 136 laser controllabili individualmente tramite l’editore dei livelli.