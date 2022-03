Final Fantasy: aperto il sito dedicato al 35° anniversario della saga

In occasione del 35° anniversario della saga di Final Fantasy, ecco che Square Enix ha aperto un nuovo sito web dedicato proprio al celebre franchise di JRPG (e relativi spin-off).

Il publisher nipponico ci ricorda che il primissimo Final Fantasy venne pubblicato il 18 dicembre del 1987, per questo Square Enix ha predisposto una serie di iniziative per celebrare una serie che negli anni ha saputo conquistare milioni di videogiocatori in giro per il mondo. Nel sito trovano spazio anche due dei titoli più recenti dedicati alla saga: lo spin-off Chocobo GP, da pochi giorni in commercio, e l’imminente prequel Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Vi è poi la precisazione che altri videogiochi sono in arrivo. A tal proposito, sappiamo già che Final Fantasy XVI è in lavorazione e che presto conosceremo ulteriori dettagli sull’ultimo capitolo della serie principale.

Nel frattempo vi ricordiamo che Sony ha predisposto un nuovo State of Play dedicato alle novità in arrivo sulle console PlayStation, con un focus particolare sulle produzioni provenienti dal Giappone. L’appuntamento è fissato alle 23:00 di stasera. Che l’apertura del sito dedicato al 35° anniversario di Final Fantasy non sia una coincidenza?

