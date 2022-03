Skull & Bones dà il via a un programma di testing

Che lo sviluppo di Skull & Bones non sia stato semplice è cosa ben nota, ma sembra che forse il progetto di Ubisoft Singapore inizi a vedere la terraferma in lontananza. Di recente, il profilo Twitter ufficiale del gioco ha infatti annunciato l’inizio del Programma Insider, che permetterà ad alcuni utenti di prendere parte alla fase di testing del gioco. Naturalmente, questo non significa che l’uscita sia dietro l’angolo: come possiamo leggere nella pagina dedicata, quella che verrà fornita sarà una versione molto precoce del gioco, e che per forza di cose includerà bug ed errori di vario tipo.

Allo stesso tempo, questo significa che a dispetto di tutte le difficoltà Ubisoft Singapore è riuscita a finalizzare una build che rappresenta ciò che lo studio si aspetta dal gioco, e che è pronta per raccogliere il feedback dei giocatori. Insomma, forse un giorno Skull & Bones potrebbe effettivamente tornare a farsi vedere anche al grande pubblico.