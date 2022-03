Trek to Yomi: il nuovo trailer presenta la storia del gioco

Trek to Yomi è di recente tornato a farsi vedere con un trailer dedicato alla storia. Naturalmente, vista la forte ispirazione del gioco ai classici del cinema giapponese, la componente narrativa ha un ruolo tutt’altro che secondario; nello specifico, seguirà i passi del giovane spadaccino Hiroki, impegnato a vendicare la morte del suo maestro e la distruzione del suo villaggio. Non manca anche qualche accenno di misticismo e di panorami onirici, come possiamo vedere nel video.









Sviluppato da Leonard Menchiari in collaborazione con Flying Wild Hog e pubblicato da Devolver Digital, Trek to Yomi uscirà nel corso della primavera 2022 su PC, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Sarà inoltre disponibile su Xbox Game Pass fin dal day one.