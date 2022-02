Ubisoft assicura che i lavori su Skull & Bones procedono bene

Se c’è un titolo che rispecchia sicuramente la definizione da vocabolario di “sviluppo tormentato”, questo è sicuramente Skull & Bones. Annunciato nel 2017, rinviato più e più volte, ha addirittura visto i suoi lavori ripartire da zero nel 2020, e non è che dopo quel momento la situazione sia stata priva di problemi. Ubisoft, però, sembra fiduciosa nel fatto che il gioco sia a buon punto, e che un giorno potremo finalmente vederlo sui nostri PC e console. A dichiararlo è stato il Chief Financial Officer Frédérick Duguet, nel corso di una chiamata con gli azionisti; come riportato da VGC, ha chiarito come il publisher “sia molto soddisfatto con la direzione artistica e con i progressi compiuti finora.”

Sempre dalle parole di Duguet arriva un’ulteriore conferma del cambio di direzione del gioco, ora incentrato principalmente sulle componenti multiplayer, sia competitive che cooperative; che Ubisoft intenda sfidare Sea of Thieves di Microsoft? Difficile a dirsi, per ora. Infine, il publisher francese ha assicurato che il gioco uscirà nel corso del prossimo anno fiscale, quindi fra l’aprile 2022 e i primi mesi del 2023.