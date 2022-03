Chocobo GP: Square Enix promette cambiamenti in arrivo

Se dal punto di vista del gameplay Chocobo GP si presenta come un buon emulo di Mario Kart, sotto altri aspetti l’ultima produzione di Square Enix soffre di qualche problema; particolarmente criticato è stato il suo approccio alle microtransazioni, come sottolineato anche dal nostro Dan Hero in sede di recensione. Fortunatamente, il publisher giapponese ha recepito le critiche e intende intervenire, e ha spiegato i suoi piani per il futuro in un post su Twitter (che possiamo trovare tradotto su Reddit).

Oltre ad aver promesso di darsi da fare per sistemare i bug che affliggono Chocobo GP, gli sviluppatori hanno anche chiarito le modifiche al sistema di ricompense. Prima di tutto, ogni giocatore riceverà 500 Mithril (una delle monete in-game), e i requisiti in esperienza per l’attuale Pass Stagionale saranno ridotte. Per quanto riguarda il futuro, particolarmente significativo è il fatto che a partire dalla Stagione 2 il Mithril potrà essere ottenuto non solo tramite il login giornaliero, ma anche come ricompensa del Pass. Sarà anche ampliato il contenuto della versione Lite, che permette l’accesso gratuito al gioco ma al prezzo di alcune restrizioni.

Per i cambiamenti più importanti, in ogni caso, bisognerà attendere l’inizio della Stagione 2 di Chocobo GP. Square Enix ha inoltre chiarito che continuerà a tenere d’occhio la situazione e non esclude di attuare ulteriori cambi oltre a quelli elencati.