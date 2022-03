Dead Space: ulteriori dettagli sul remake a maggio

Dopo aver discusso del comparto audio e aver fissato una generica finestra di uscita, gli sviluppatori del remake di Dead Space fanno sapere che torneranno a parlare del progetto nel corso del prossimo mese di maggio.

Come già avvenuto in passato, anche tra due mesi assisteremo a un nuovo developer livestream dedicato a un singolo aspetto del gioco. Stando alle anticipazioni diffuse da EA Motive, la trasmissione dovrebbe riguardare la direzione artistica che il team ha deciso di implementare per questo remake. La speranza ovviamente è che sia quanto più possibile fedele all’originale, dunque senza stravolgimenti che rischierebbero di compromettere la buona riuscita del progetto. Possibile anche la presenza di nuove sequenze di gameplay.

Il remake di Dead Space, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S all’inizio del 2023.

