Stardew Valley sarà autopubblicato da Eric "ConcernedApe" Barone

A sei anni di distanza dal suo arrivo nei negozi, Stardew Valley compie un altro importante passo che stavolta non ha nulla a che fare con i contenuti. Finora pubblicato sotto l’egida di ChuckleFish, i diritti del gioco si apprestano a tornare interamente nelle mani del suo creatori, Eric “ConcernedApe” Barone. L’annuncio è stato dato dallo stesso publisher tramite un comunicato ufficiale.

Il passaggio non è avvenuto in seguito ad alcuna animosità, anzi: ChuckleFish ha ringraziato Eric Barone per il tempo trascorso assieme e ricordato tutti i traguardi raggiunti dal gioco, prima di augurare buona fortuna allo sviluppatore e ai suoi futuri progetti. Dopo aver posto la parola fine ai lavori su Stardew Valley, qualche mese fa ConcernedApe ha infatti svelato Haunted Chocolatier.