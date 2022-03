Inscryption si aggiorna con l'espansione gratuita Kaycee's Mod

Se avete già spolpato Inscryption, sappiate che Daniel Mullins sta per darvi un buon motivo per tuffarvici nuovamente a capofitto. L’inquietante gioco di carte si è infatti di recente arricchito dell’espansione gratuita Kaycee’s Mod, che introduce una nuova modalità infinita. A giudicare dal trailer di presentazione, non mancano nemmeno nuove carte ed eventi di gioco, giusto per aggiungere un pizzico di varietà in più.









La modalità infinita non sarà disponibile fin da subito: verrà sbloccata al completamento del gioco o, se siete impazienti di dedicarvici, premento Shift+K+M sul menù iniziale. Nel presentare Kaycee’s Mod, Daniel Mullins ha chiarito che Inscryption non riceverà altri contenuti di dimensioni paragonabili, e che ora intende dedicare la sua attenzione al prossimo progetto.