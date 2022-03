S.T.A.L.K.E.R. 2 cambia nome per adattarsi alla pronuncia ucraina

Nel corso delle ultime ore, GSC Game World ha preso la decisione di cambiare il sottotitolo di S.T.A.L.K.E.R. 2 in Heart of Chornobyl, adattandolo così alla pronuncia ucraina della regione coinvolta dall’esplosione del reattore nucleare. La motivazione dietro a questa scelta è presto detta: il nome Chernobyl è infatti di origine russa, e visti gli eventi delle ultime settimane è probabile che lo studio abbia voluto sottolineare anche tramite questi dettagli l’origine del loro gioco. Il nuovo titolo è già presente nella pagina Steam del gioco, mentre il sito ufficiale non è ancora stato aggiornato.

Qualche settimana fa, GSC Game World aveva annunciato lo spostamento della data d’uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2 all’8 dicembre. Naturalmente, in seguito all’invasione russa e ai bombardamenti che hanno colpito anche la città di Kyiv, sede di alcuni degli uffici dello studio, le priorità degli sviluppatori sono cambiate per far fronte a qualcosa di più importante, dunque anche questa data va considerata come non più affidabile.