S.T.A.L.K.E.R. 2: GSC si starebbe spostando in Repubblica Ceca

L’invasione russa del suolo ucraino ha portato a conseguenze anche per il mondo dei videogiochi. Particolarmente colpito è stato lo studio GSC Game World, attualmente al lavoro sull’atteso S.T.A.L.K.E.R. 2 (che di recente ha cambiato sottotitolo) e la cui sede principle si trova a Kyiv. Gli sviluppatori stessi non hanno mancato di far sapere ai loro fan la drammaticità della situazione, ma a distanza di quasi un mese dall’inizio delle ostilità sembra che GSC voglia mettersi nuovamente al lavoro.

Come rivelato dal giornalista ceco Pavel Dobrovsky, gli sviluppatori stanno cercando di trasferire i loro uffici in Repubblica Ceca, dove l’intenzione è quella di dare nuovamente il via ai lavori. Curiosamente, Pavel Dobrovsky riferisce anche di aver sentito dire che una volta giunti a un buono stato con i lavori su S.T.A.L.K.E.R. 2, GSC Game World intende riprendere in mano la serie di RTS Cossacks. Dal canto nostro, non possiamo che augurare loro buona fortuna.