PlayStation si prepara a presentare Spartacus

È ormai da svariati mesi che si rincorrono le voci a proposito di Spartacus, la risposta di PlayStation al servizio a sottoscrizione Xbox Game Pass di Microsoft. Sembra però che presto assisteremo alla sua presentazione ufficiale. A rivelarlo ci pensa Bloomberg, secondo cui la cosa avverà nel corso della prossima settimana. L’articolo offre anche qualche dettaglio sul servizio: come già noto, combinerà i due servizi PlayStation Now e PlayStation Plus, offrendo vari livelli di sottoscrizione e un catalogo misto di classici di epoche passate e titoli moderni.

Bloomberg, però, offre anche un dettaglio importante: a quanto pare, a differenza di quanto l’Xbox Game Pass fa con i giochi di first party Microsoft, su Spartacus i titoli PlayStation Studios non saranno presenti a partire dal day one. Resta da vedere se invece questo potrà accadere per giochi di terze parti.