Grow: Song of the Evertree, disponibile l'edizione fisica per Switch

Dopo il suo arrivo su PC e console nel novembre dello scorso anno, il sandbox fantasy Grow: Song of the Evertree riceve ora anche un’edizione fisica per Nintendo Switch. L’annuncio è stato dato dal publisher 505 Games, che in collaborazione con lo sviluppatore Prideful Sloth ha preparato un nuovo trailer che ci presenta il magico mondo di Alaria.









Il nostro compito, in qualità di ultimo degli alchimisti di Everheart, è quello di aiutare l’Evertree a riconquistare il suo antico splendore, creando i semi di mondo. Grow: Song of the Evertree è però anche un’avventura votata al pieno relax: potremo tranquillamente passare il tempo cogliendo fiori, raccogliendo pietre, pescando e catturando insetti, esplorando grotte e risolvendo rompicapi di vario tipo, il tutto accompagnati dalla colonna sonora di Kevin Penkin.