Resident Evil Village in arrivo su Xbox Game Pass?

Pare che Resident Evil Village sia in dirittura d’arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft disponibile sia su PC che su console Xbox.

Lo veniamo a sapere grazie alla testata polacca XGP, la quale ha scoperto che la pagina del gioco sul Microsoft Store indica la dicitura “in arrivo su Xbox Game Pass”, poi prontamente rimossa dalla Casa di Redmond. Le opzioni a questo punto sono due: o si è trattato di un errore, oppure l’ottimo Resident Evil Village sta effettivamente per fare capolino nel catalogo. Non si tratterebbe di un’eventualità remota, soprattutto considerando che il diretto predecessore (Resident Evil 7) è già disponibile sul Game Pass.

Non ci resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di Microsoft.

