Il prossimo Steam Next Fest si terrà a giugno

Valve ha annunciato le date del prossimo Steam Next Fest, l’ormai consueto evento virtuale grazie al quale è possibile provare centinaia di demo di videogiochi in uscita e assistere a dirette video organizzate dagli sviluppatori.

Dopo lo scorso appuntamento di febbraio, il prossimo Steam Next Fest si terrà dalle 19:00 del 13 giugno alla medesima ora del 20 giugno. Sarà inoltre possibile chattare direttamente con gli sviluppatori, nel caso in cui questi abilitino tale feature, così da essere in diretto contatto con i team di sviluppo dei videogiochi più attesi.

Condividi con gli amici Inviare