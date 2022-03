God of War Ragnarok uscirà quest'anno, assicura Santa Monica

Temete che God of War Regnarok possa slittare al prossimo anno? Niente paura, sembra che l’eventualità di un rinvio sia piuttosto remota. Intervenendo su Twitter, infatti, il responsabile social e community di Santa Monica Studio ha ribadito con forza che l’uscita di God of War Ragnarok è fissata nel 2022.

Non si conosce ancora la data di lancio definitiva, ma appare davvero improbabile che l’esclusiva PlayStation possa essere rinviata. Speriamo dunque di saperne di più, magari grazie a uno showcase esteso del gameplay, di cui per ora abbiamo visto molto poco. Da notare, infine, che qualche mese fa spuntò una possibile data di uscita di God of War Ragnarok, che potrebbe vedere la luce il prossimo 30 settembre.

Condividi con gli amici Inviare