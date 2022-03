Sons of the Forest è stato rinviato nuovamente, uscirà in ottobre

Originariamente previsto per il 2021 e poi rimandato al prossimo maggio, il survival dalle note horror Sons of the Forest ha visto la sua data d’uscita rinviata ancora una volta. L’annuncio è stato dato dall’account Twitter di Endnight Games, che ha spiegato come la finestra temporale precedentemente diffusa fosse troppo ottimistica. Per prendersi il tempo di realizzare la sua visione, il team ha dunque spostato il lancio del gioco al mese di ottobre 2022. Non è ancora noto se questa finestra si applichi sia alla versione PC di Sons of the Forest che a quella console, ma non dubitiamo che Endnight offrirà ulteriori chiarimenti nel corso delle prossime settimane.

Condividi con gli amici Inviare