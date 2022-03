Guilty Gear Strive: ora disponibile il nuovo personaggio Testament

Annunciato pochi giorni fa, arriva oggi su Guilty Gear Strive il lottatore Testament, quinto e ultimo personaggio del Season Pass. Oltre ad essere parte di questo pacchetto, il tenebroso combattente armato di falce e dei suoi fedeli compagni demoniaci può essere acquistato separatamente, anche se in questo caso gli utenti PS4 e PS5 dovranno attendere fino al 31 marzo. L’aggiornamento che introduce Testament include anche la nuova arena White House Reborn e la modalità gratuita Digital Figure, che permette ai giocatori di creare la loro scena unica scegliendo personaggi, effetti, oggetti e molto altro.

Il Season Pass 1 includerà un ultimo contenuto aggiuntivo, e cioè la storyline “Another Story“, che si soffermerà su personaggi non apparsi nella trama principale. L’arrivo di questo DLC è previsto per la fine di aprile. Ricordiamo che come già annunciato in precedenza, Arc System Works ha in cantiere un secondo Season Pass per Guilty Gear Strive, che includerà quattro lottatori. Saranno inoltre aggiunte nuove funzionalità come per esempio il crossplay fra PC, PS4 e PS5.