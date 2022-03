Lost Judgment: The Kaito Files, ecco il trailer di lancio del DLC

Se le avventure di Yagami vi hanno lasciato con la voglia di tornare a investigare per le strade di Kamurocho, buone notizie per voi. Nella giornata di oggi arriverà infatti su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S Lost Judgment: The Kaito Files, DLC per il gioco di Ryu Ga Gotoku Studio che ci mette nei panni di Kaito, collega del protagonista. L’uscita del contenuto aggiuntivo è accompagnata da un trailer di lancio che ne presenta la storia.









Kaito si troverà infatti impegnato a cercare di scoprire la verità su Mikiko, una sua vecchia fiamma, e sull’adolescente Jun, che afferma di essere suo figlio. Le indagini lo porteranno a svelare oscuri dettagli della vita criminale di Kamurocho, e naturalmente dovrà prepararsi a menare le mani. Lost Judgment: The Kaito Files è in vendita al prezzo di 29,99€.