Trust presenta il nuovo mouse gaming GXT 980 Redex

Trust ha presentato il nuovo mouse GXT 980 Redex che, grazie alla bassa latenza sia in modalità cablata che wireless, è ottimo per lunghe sessioni di gioco e intense giornate di lavoro.

Il mouse GXT 980 Redex di Trust è dotato inoltre di una batteria ricaricabile integrata che garantisce fino a 50 ore di gioco continuo e di longevi e reattivi pulsanti meccanici Kailh che durano fino a 80 milioni di clic. Inoltre, l’interruttore a LED on/off permette di andare in risparmio energetico al termine delle partite di gioco, o durante la pausa lavorativa.

Il design lineare è pensato per il comfort, con i sei pulsanti regolabili che consentono di personalizzare il dispositivo e adattarlo al proprio stile di gioco. Inoltre, il software incluso consente agli utenti di regolare le impostazioni macro e l’illuminazione RGB su profili specifici.

Di seguito le caratteristiche:

Selezione della velocità: 200-10.000 DPI;

Bassa latenza wireless;

Batteria ricaricabile incorporata, fino a 50 ore di gioco continuo;

Illuminazione RGB personalizzabile;

Pulsanti meccanici Kailh durevoli: testati fino a 80 milioni di clic;

6 pulsanti programmabili;

ricarica tramite cavo Type C in dotazione.

Il mouse Trust GXT 980 Redex sarà disponibile in Italia al prezzo di vendita consigliato di € 39,99.