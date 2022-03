One Piece Odyssey è un nuovo RPG in uscita nel 2022

Bandai Namco ha da poco annunciato One Piece Odyssey, nuovo videogioco ambientato nell’ambientazione creata da Eichiiro Oda. Questo RPG, la cui presentazione è avvenuta nel corso delle celebrazioni per il 25° anniversario del celebre manga, ci permetterà di andare all’avventura assieme alla celebre ciurma di pirati, incontrando allo stesso tempo nuovi personaggi creati con la cooperazione dell’autore originale. Per il doppiaggio giapponese saranno inoltre arruolati i doppiatori della serie animata.









In One Piece Odyssey, una tempesta ha spinto Luffy e compagni su un’isola mai vista prima, con la Thousand Sunny in pessime condizioni e impossibilitata a riprendere il largo. Il pirata dal cappello di paglia dovrà mettersi in viaggio per recuperare gli altri membri della sua ciurma, separatisi dopo il naufragio, e insieme a loro scoprire i tanti segreti dell’isola. La colonna sonora porta la firma di Motoi Sakuraba, già noto per il suo lavoro sulla serie di JRPG Tales of, e lo sviluppo è in mano ad ILCA Inc, creatori delle riedizioni di Pokémon Diamante e Perla. Bandai Namco ha inoltre pubblicato un’intervista con il producer del gioco Katsuaki Tsuzuki. One Piece Odyssey uscirà nel corso del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.