The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è stato rinviato al 2023

Salteremo le frasi di rito sul fatto che da due anni a questa parte ormai i rinvii non ci stupiscono più e passeremo al dunque: The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è stato rinviato alla primavera 2023. La notizia è stato data da Nintendo tramite un breve video, nel corso del quale il producer Eiji Aonuma annuncia lo spostamento della finestra d’uscita, prima di parlare rapidamente di cosa potremo aspettarci da questo seguito.

A differenza del suo predecessore, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (che non è il suo nome definitivo, ma Nintendo ha detto che per ora va bene chiamarlo così) non sarà ambientato solo a terra ma ci porterà anche in mezzo alle nuvole. In questa nuova ambientazione, Link si troverà ad affrontare altri pericoli e a fare uso di nuove meccaniche di gameplay che non vediamo l’ora ci vengano spiegate più nel dettaglio.