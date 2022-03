Scomparso Scott Bernie, scrittore di Fallout e dei giochi di Star Trek

Questo mese di marzo sembra proprio volersi chiudere su note tragiche. Nel corso delle ultime ore è infatti scomparso Scott Bernie, storico collaboratore di Interplay. Presso lo studio losangelino, Bernie si era distinto particolarmente per il suo ruolo come scrittore per i giochi di Star Trek (Starfleet Academy, Judgment Rites, Star Trek: 25th Anniversary, Starfleet Command e Starfleet Command 2). Ha inoltre offerto il suo contributo alla stesura di Fallout. In una intervista del 2017, ha sottolineato come il suo contributo a quest’ultimo titolo sia stato secondario, prima di aggiungere “E ho dato il nome a Dogmeat – se ci sarà una cosa che sopravvivrà della mia carriera di scrittore, sarà il nome di quel cane.”



Fra gli altri titoli che videro il contributo di Scott Bernie, possiamo ricordare Descent, Descent to Undermountain, Stonekeep e Champions of Norrath. Più di recente, aveva collaborato con l’MMO Champions Online di Cryptic Studios, che si è unito alle commemorazioni.

I was saddened to hear that Scott Bennie died today. He was a brilliant writer who worked with us at Interplay on some true classics like Star Trek: Judgment Rites and Starfleet Academy. RIP.https://t.co/fkCSVYDdFI

— Brian Fargo (@BrianFargo) March 30, 2022