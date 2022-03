Resident Evil Village: Microsoft smentisce l'arrivo su Game Pass

Qualche giorno fa, una scritta apparsa e poi rimossa dal Microsoft Store aveva fatto pensare a un possibile arrivo di Resident Evil Village su Xbox Game Pass. Una notizia che subito ha suscitato l’interesse degli abbonati al servizio di Microsoft, ma che pare non avere fondamento. A smentire la cosa ci ha pensato Larry Hryb di Microsoft, sottolineando come il messaggio fosse apparso in seguito ad un errore e dichiarando che “Al momento non ci sono piani per portare Resident Evil Village su Game Pass.” Questo, naturalmente, non significa che l’ultimo capitolo dell’horror secondo Capcom non potrà arrivare in futuro, ma per ora dovrete mettervi il cuore in pace.

