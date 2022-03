The Stanley Parable: Ultra Deluxe, svelata la nuova data di uscita

Ebbene sì: forse questa volta ci siamo davvero! Dopo numerosi rinvii, l’ultimo dei quali sul finire dello scorso anno, The Stanley Parable: Ultra Deluxe è finalmente provvisto di una data di uscita ufficiale e, si spera, definitiva.









Crows Crows Crows ha confezionato un nuovo trailer per far sapere al mondo che The Stanley Parable: Ultra Deluxe vedrà la luce del sole su PC, Nintendo Switch, e console PlayStation e Xbox tra poco meno di un mese: il prossimo 27 aprile.

Ricordiamo che questa nuova versione di The Stanley Parable includerà tutti i contenuti del gioco originale pubblicato nel 2013, più diverse migliorie grafiche e alcune funzioni aggiuntive che ne aumentano l’accessibilità: tra queste citiamo la localizzazione di tutti i testi in italiano, opzioni visive aggiuntive per i daltonici, e avvisi relativi ai contenuti.