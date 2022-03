Annunciato Superfuse, un nuovo action RPG hack and slash per PC

Raw Fury ha presentato Superfuse: si tratta di un nuovo action RPG di stampo hack and slash in uscita prossimamente su PC tramite Steam.









Con uno stile grafico che ricorda i fumetti, Superfuse porta i giocatori in un universo fantascientifico in cui l’umanità è fuggita dalla Terra morente grazie a tecnologie finanziate dall’élite delle grandi corporazioni. Dopo essersi sparpargliati in tutto il sistema solare, i terrestri sono ancora tenuti sotto scacco dai miliardari che hanno salvato l’umanità. Mentre molti si aggrappano appena alla vita, i ricchi vivono nel lusso, hanno prolungato la propria vita e si sono donati dei superpoteri diventando sostanzialmente delle divinità.

Quando però orde di bestie marcescenti e di terrificanti mostri striscianti hanno iniziato ad attaccare le colonie, ancora una volta i miliardari sono intervenuti e, a loro immagine, hanno creato gli Enforcer. A quelle che prima erano persone normali sono stati conferiti superpoteri per combattere la cosiddetta Contaminazione e per farne il braccio armato della Corporatocrazia pattugliando il sistema solare agli ordini dei loro creatori. Nei panni di uno di questi Enforcer sarà nostro compito fare tutto il necessario per mantenere l’ordine e garantire un futuro all’umanità.

Superfuse permetterà di creare il proprio personaggio scegliendo tra cinque classi, con la possibilità di fondere tra loro più superpoteri per creare uno stile di gioco unico. Sarà possibile riassegnare e riprogettare strategicamente i poteri per affrontare i boss più potenti, pertanto lo stesso personaggio potrebbe essere molto diverso in mano a un altro giocatore.

Questo action RPG sviluppato da Stitch Heads Entertainment supporterà anche il gioco cooperativo fino a un massimo di 4 giocatori, che dunque potranno affrontare assieme la campagna grazie a un semplice sistema di drop-in/drop-out.

Per finire, Superfuse sarà disponibile su Steam in Accesso Anticipato nel corso del 2022. Non è ancora stata annunciata la data di uscita ufficiale.