Firesprite al lavoro su un nuovo horror tripla A

Firesprite, lo studio britannico recentemente acquisito da Sony, è al lavoro su un nuovo videogioco horror tripla A. Si tratta di un genere tutt’altro che nuovo per il team di Liverpool: ricordiamo, infatti, che sono gli autori dell’horror The Persistance.

Veniamo a conoscenza di questa notizia grazie al sito ufficiale di Firesprite, dove leggiamo che lo studio è alla ricerca di un narrative director da innestare nel team che sta sviluppando questo nuovo progetto. Scopriamo inoltre che il gioco sarà sviluppato con l’Unreal Engine 5 e avrà una forte enfasi sulla narrazione. La figura professionale richiesta avrà dunque il compito di supervisionare la stesura dell’impianto narrativo del gioco aiutando il team a sviluppare tutto ciò che concerne la lore del progetto.

Da notare che questo horror tripla A non è l’unico progetto in lavorazione presso Firesprite: lo studio d’Oltremanica sta infatti sviluppando anche Horizon: Call of the Mountain, lo spin-off per PlayStation VR 2 realizzato in collaborazione con Guerrilla Games.

Condividi con gli amici Inviare