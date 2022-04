Heart Machine annuncia Hyper Light Breaker per PC

Dopo aver dato alla luce Solar Ash sul finire dello scorso anno, Hearth Machine ha annunciato Hyper Light Breaker, un nuovo action cooperativo ambientato nello stesso universo narrativo del delizioso Hyper Light Drifter.









Rispetto al precedente titolo della serie, Hyper Light Breaker abbanda la pixel art in favore di ambienti 3D esplorabili liberamente. Ci troveremo nell’Overgrowth, un nuovo territorio con biomi differenti e tanti misteri da risolvere in un mondo in continuo mutamento. Già perché la prossima fatica di Heart Machine diretta da Alx Preston includerà anche elementi di gioco roguelite.

Sebbene sia un action cooperativo, Hyper Light Breaker sarà affrontabile anche in solitaria. Per ora non si conosce la data di uscita definitiva, tuttavia Heart Machine e il publisher Gearbox fanno sapere che il gioco sarà disponibile su PC in Accesso Anticipato su Steam nel corso della primavera del 2023. Bisognerà attendere un bel po’, dunque.