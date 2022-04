Shovel Knight: le vendite hanno quasi raggiunto i tre milioni di copie

Yacht Club Games ha di recente pubblicato un aggiornamento sullo stato delle copie vendute dai suoi giochi, oltre a varie informazioni sulle dimensioni dei team di sviluppo e sulle vendite divise per piattaforma. La notizia più importante riguarda naturalmente Shovel Knight: Treasure Trove, che ha quasi raggiunto il traguardo dei tre milioni di copie. Numeri molto inferiori sono invece stati piazzati dai titoli più recenti dello studio: Shovel Knight Pocket Dungeon, pubblicato a dicembre dello scorso anno, ha venduto poco più di 35.000 copie, mentre Cyber Shadow si attesta intorno alle 85.000 copie. A questi, vanno ad aggiungersi le 300.000 persone che hanno provato il cibernetico action platform tramite Xbox Game Pass.

Ricordiamo che gli sviluppatori di Shovel Knight hanno in cantiere anche il gioco Mina the Hollower, per il quale è in corso una campagna Kickstarter.