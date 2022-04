L'Xbox Game Pass includerà presto Life is Strange: True Colors

Microsoft ha da poco rivelato la carrellata di nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass nel corso della prima metà del mese di aprile. Pezzo forte della selezione è sicuramente Life is Strange: True Colors, nuovo capitolo della famosa serie di avventure interattive sviluppato da Deck Nine Games. Arrivano inoltre MLB The Show 22, al day one e solo su console, e l’interessante action-adventure dall’ambientazione goticheggiante Lost in Random. Inoltre, per alcuni titoli EA Play verrà aggiunta la compatibilità con il cloud di Microsoft. Ecco la lista completa dei giochi che andranno ad aggiungersi all’Xbox Game Pass nei prossimi giorni:

Cricket 22 (Cloud and Console) – Disponibile da oggi



(Cloud and Console) – Disponibile da oggi MLB The Show 22 (Cloud and Console) – Disponibile da oggi



(Cloud and Console) – Disponibile da oggi Chinatown Detective Agency (Cloud, Console e PC) – 7 aprile



(Cloud, Console e PC) – 7 aprile Dragon Age 2 (Cloud) – 7 aprile



(Cloud) – 7 aprile Plants vs. Zombies: Garden Warfare (Cloud) – 7 aprile



(Cloud) – 7 aprile Star Wars: Squadrons (Cloud) EA Play – 7 aprile



(Cloud) EA Play – 7 aprile Life Is Strange: True Colors (Cloud, Console e PC) – 12 aprile



(Cloud, Console e PC) – 12 aprile Panzer Corps 2 (PC) – 12 aprile



(PC) – 12 aprile The Dungeon of Naheulbeuk (PC) – 12 aprile



(PC) – 12 aprile Lost In Random (Cloud, Console e PC) – 14 aprile