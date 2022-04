Trek to Yomi: un trailer ne rivela la data d'uscita

Gioco intrigante per più di un motivo, Trek to Yomi ha finalmente una data d’uscita. Devolver Digital ha infatti da poco annunciato che il gioco sviluppato da Leonard Menchiari e Flying Wild Hog sbarcherà su PC, PlayStation e Xbox il possimo 5 marzo. L’annuncio arriva accompagnato da un trailer di gameplay della durata di ben quindici minuti, che oltre a mostrarci numerose sequenze di combattimento ci permette anche di saggiare la qualità del doppiaggio in lingua giapponese, fondamentale in un gioco che si rifà ai classici della cinematografia nipponica.









Trek to Yomi segue le vicende di Hiroki, spadaccino che seguirà la strada della vendetta dopo aver trovato il suo villaggio dato alle fiamme e il suo maestro brutalmente assassinato. Se siete curiosi di saperne di più, vi rimandiamo alla nostra anteprima.