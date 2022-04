Dune: Spice Wars, rivelata la data d'inizio dell'Accesso Anticipato

Manca poco perché la lotta per il dominio di Arrakis prenda ancora una volta il via. Shiro Games ha infatti da poco annunciato la data in cui il suo Dune: Spice Wars entrerà in Accesso Anticipato, prevista per il 26 aprile. Questa fase del processo di sviluppo, che aiuterà lo studio creatore di Northgard e più di recente di Wartales a raccogliere utile feedback, durerà circa un anno. L’annuncio della data d’uscita arriva accompagnato dalla presentazione della quarta fazione di gioco, e cioè i temuti guerriglieri del deserto noti come i Fremen.

A guidarli ci sarà la planetologa Liet Kynes, che vive una doppia vita come emissaria dell’imperatore e sostenitrice della causa dei Fremen, e in particolare del loro progetto di rinverdimento di Arrakis. Personalità secondarie di questa fazione includeranno personaggi ben noti agli amanti dell’universo narrativo creato da Frank Herbert, come Stilgar e Chani. Naturalmente, il loro gameplay li vedrà più a loro agio nel deserto rispetto alle altre fazioni, e capaci di sfruttare i possenti vermi del deserto a loro favore. Dune: Spice Wars è attualmente confermato unicamente su PC.