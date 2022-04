Il prossimo THQ Nordic Digital Showcase si terrà ad agosto

THQ Nordic ha da poco annunciato la data del suo prossimo Digital Showcase, previsto per il 12 agosto alle ore 19:00; la diretta potrà essere seguita su Twitch, YouTube e Steam. Questa seconda edizione del THQ Nordic Digital Showcase porterà con sé annunci di nuovi giochi, oltre a presentare nuove informazioni su titoli già annunciati; a giudicare dal trailer, sembra proprio che Outcast 2 e Jagged Alliance 3 rientreranno fra questi ultimi. Non è nemmeno improbabile che il publisher presenti qualche contenuto aggiuntivo per giochi già usciti, come ad esempio Expeditions: Rome o ELEX II.