Beamdog annuncia MythForce, nuovo action roguelite per PC

Dopo essersi dedicati alle riedizioni di alcuni grandi giochi di ruolo del passato, i ragazzi di Beamdog hanno presentato un nuovo videogioco basato su una IP del tutto inedita: stiamo parlando di MythForce, un action in prima persona con struttura roguelite in uscita tra una settimana esatta su PC in Accesso Anticipato.









Ispirato ai cartoni animati degli anni Ottanta, MythForce permetterà ai giocatori di vestire i panni di diversi eroi impegnati ad attaccare il mutevole Castello del Male. Qui dovranno fare affidamento sulle loro abilità per non cadere vittima delle numerose creature che dimorano nel castello. La versione del gioco in Accesso Anticipato conterrà quattro eroi giocabili, ma altri verranno aggiunti nel corso del tempo. Sarà supportato il gioco cooperativo sin dal lancio.

MythForce sarà disponibile dal 20 aprile su PC tramite Epic Games Store.