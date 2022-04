Nobody Saves the World ora disponibile su PS4, PS5 e Nintendo Switch

Ottime notizie per i possessori di console Nintendo e Sony che amano i giochi dall’alto tasso di caos e follia: Nobody Saves The World è ora disponibile anche su PS4, PS5 e Switch, al prezzo di 24,99€. Ultima creazione degli autori di Guacamalee, questo action RPG ci mette nei panni di un signor nessuno (letteralmente), che però impara ben presto a trasformarsi in una varietà di forme. Un potete che gli tornerà molto utile, visto che sulle sue spalle grava l’incarico di salvare il mondo da una terribile calamità!

Oltre ad essere approdato su nuove piattaforme, su PC e Xbox Nobody Saves the World si è aggiornato con il gioco cooperativo online a due giocatori, che è naturalmente presente anche su PS4, PS5 e Switch.