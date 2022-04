No More Heroes 3 uscirà anche su PC, PS4, PS5 e Xbox

Travis Touchdown non è certo tipo da permettere che le sue avventure rimangano confinate a una sola piattaforma! E infatti, come annunciato da XSEED Games, No More Heroes 3 uscirà in futuro anche su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ricorderete che l’ultimo capitolo delle avventure dell’otaku armato di spada laser era uscito nello scorso agosto su Nintendo Switch, incontrando l’apprezzamento del Dan Hero redazionale, al netto di qualche problema minore.

XSEED Games non ha annunciato una data d’uscita esatta, specificando però che No More Heroes 3 arriverà su PC, PlayStation e Xbox nel corso del prossimo autunno. Chissà che il tempo non permetta loro di apportare anche qualche miglioria tecnica.