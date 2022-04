FIFA 22: prendono il via le votazioni per il Team of the Season

La passione per il calcio passa anche attraverso la celebrazione dei suoi giocatori più abili, e questo vale anche per le loro versioni videoludiche di FIFA 22. E proprio nella giornata di oggi prendono il via le votazioni per il Team of the Season di FUT: la decisione su quali sono stati i calciatori più validi dell’ultima stagione spetterà alla comunità, che potrà esprimere il proprio voto al seguente link. Non solo: potremo anche formare il nostro Team of the Season per campionati più grandi del mondo, tra cui la Premier League, Bundesliga, LaLiga e naturalmente la SerieA, con le squadre che saranno annunciate a cadenza regolare. La campagna si chiuderà il 10 giugno, quando verrà nominato l’Ultimate TOTS. Potete trovare tutte le informazioni in merito sul sito ufficiale di FIFA 22. Di seguito, riportiamo la lista di candidati al titolo divisi per ruolo.

