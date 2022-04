La serie Syphon Filter si prepara a tornare su PS4 e PS5

Buon amico di chi vuole sapere prima del tempo quali titoli hanno in serbo i principali publisher, l’ente di valutazione coreano ne ha fatta un’altra delle sue. Come segnalato da Gematsu, sul sito dell’ente possiamo trovare le versione PS4 e PS5 di quattro capitoli della serie di sparatutto in terza persona Syphon Filter, usciti fra il 1999 e il 2006 sulle console di Sony. Con tutta probabilità, questi giochi andranno a fare parte della schiera di titoli classici inclusi nella rinnovata offerta PlayStation Plus, che nel suo livello Premium include 340 giochi aggiuntivi usciti su PS1, PS2, PSP e PS3.

I titoli valutati dall’ente coreano sono Syphon Filter 1, Syphon Filter 2, Syphon Filter: Dark Mirror e Syphon Filter: Logan’s Shadow. Mancano all’appello, dunque, il terzo capitolo della serie e The Omega Strain.