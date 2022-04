Splatoon 3: un nuovo trailer ne rivela la data d'uscita

Buone notizie per chi non vede l’ora di tornare a riempire di inchiostro colorato i campi di battaglia: Nintendo ha da poco rivelato la data d’uscita di Splatoon 3, prevista per il 9 settembre 2022. L’annuncio arriva accompagnato da un nuovo trailer di gameplay, che vede Inkling e Octoling sfidarsi nel Sobborgo Siluriano, una delle nuove ambientazioni di questo capitolo. Possiamo inoltre vedere in azione il calamarco, arma che permette di splattare in orizzontale.









Ricordiamo che oltre a frenetici scontri multiplayer 4 contro 4, Splatoon 3 offrirà anche una campagna per giocatore singolo, nella quale aiuteremo Numero 3 ad affrontare gli Octariani per svelare i segreti di Alterna e della melma pelosa. Sarà inoltre inclusa una nuova versione della modalità cooperativa Salmon Run, che ci vedrà affrontare i Gran Salmonoidi in compagnia di altri giocatori. In aggiunta, per permetterci di arrivare preparati a tutte queste sfide che ci attendono, il DLC Octo Expansion di Splatoon 2 è ora disponibile come parte del Pacchetto aggiuntivo (che di recente si è pure arricchito di tre titoli SEGA Mega Drive).