Apex Legends: un trailer presenta la nuova leggenda Newcastle

Manca poco a Eroi, il prossimo grande aggiornamento di Apex Legends previsto per il 10 maggio, e Respawn Entertainment ha deciso che è giunto il momento di dare il via alla campagna promozionale. Lo studio ha infatti pubblicato un nuovo trailer che serve da introduzione narrativa a Newcastle, prossima leggenda in arrivo sul battle royale. E a quanto pare, sotto quel casco si nasconde qualcuno di ben noto a Bangalore…









Naturalmente, questo trailer narrativo serve da introduzione più che da spiegazione accurata di tutto ciò che troveremo in Apex Legends: Eroi; per quello, bisognerà attendere ulteriori segnali da parte di Respawn Entertainment. Sul sito ufficiale, in ogni caso, possiamo vedere che l’aggiornamento darà un ruolo al mostro che abbiamo visto assaltare Passo della Tempesta nel video e che verrà introdotta una nuova modalità classificata. Come da tradizione, sarà inoltre introdotto un nuovo Battle Pass.