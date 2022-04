Nazralath: The Fallen World è un nuovo RPG dark fantasy

Ogni tanto spuntano quasi dal nulla dei titoli che sembrano meritare attenzione, e Nazralath: The Fallen World rientra a pieno diritto in questa categoria. Sviluppato dallo studio serbo Euclidean Studios, il gioco in questione si è di recente presentato con un trailer ricco di atmosfera, ambientato su un mondo che decisamente non se la passa bene. Il video include anche qualche spezzone di gameplay dall’impronta spiccatamente action RPG, e che non ha potuto fare a meno di ricordarci Mortal Shell.









Come possiamo leggere sul sito ufficiale dello sviluppatore, le fonti di ispirazione di Nazralath: The Fallen World sono decisamente importanti: Dark Souls, Planescape: Torment e gli scritti di Zdzisław Beksiński ed H. P. Lovecraft. Il gioco, che è attualmente previsto solo per PC, promette di catturare la nostra attenzione tramite “una storia densa e piena di scelte, e l’esplorazione di un mondo caratterizzato da un forte senso di atmosfera”. Da queste premesse, ci sembra un progetto bello ambizioso; terremo sicuramente d’occhio i prossimi passi di Euclidean Studios.