SEGA rimuoverà dalla vendita le versioni digitali di Sonic 1, 2, 3 e CD

Pare che in vista del lancio di Sonic Origins, previsto per il mese di giugno, SEGA si prepari a fare un po’ di pulizia. Come segnalato su Twitter, a partire dal prossimo 20 maggio le versioni digitali di Sonic the Hedgehog 1, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD saranno rimosse dalla vendita. A quanto pare, ci saranno delle eccezioni: Sonic the Hedgehog 1 e 2 rimarranno disponibili tramite SEGA AGES su Switch, con il secondo capitolo disponibile anche tramite Nintendo Switch Online. In aggiunta, SEGA ha confermato che le versioni per dispositivi mobili dei primi due titoli e di Sonic CD continueranno ad essere disponibili sia su Android e iOS. Ricordiamo che tutti i titoli sopracitati sono attualmente in vendita tramite Steam.

Condividi con gli amici Inviare